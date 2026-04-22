ममूटी-मोहनलाल की फिल्म 'पेट्रियट' रिलीज से पहले विवादों में, सेंसर बोर्ड ने क्यों हटवाया नेता के बेटे का नाम? मनोरंजन Apr 22, 2026

मम्मूटी और मोहनलाल की जिस मलयालम फिल्म 'पेट्रियट' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो 1 मई को रिलीज होने वाली है। हालांकि, सिनेमाघरों में आने से पहले इसमें कुछ बदलाव करने पड़े हैं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म की टीम से कुछ संवेदनशील दृश्यों और संवादों को बदलने के लिए कहा है। इसमें एक किरदार का नाम भी है, जो एक राजनेता के बेटे के नाम से काफी मेल खा रहा था। इसी वजह से उसे बदलने का निर्देश दिया गया है।