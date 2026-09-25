'द पैराडाइज' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, वैश्विक कमाई हुई 74.90 करोड़ पार

'द पैराडाइज' ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में भी धूम मचाई है। फिल्म ने विदेशों से 20 करोड़ और कमाए, जिससे इसकी कुल वैश्विक कमाई 74.90 करोड़ तक पहुंच गई है।

रात के शो के दौरान सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ बढ़ गई थी और ऑक्युपेंसी 65.54 प्रतिशत तक पहुंच गई।

फिल्म की कहानी जदल नाम के किरदार पर केंद्रित है, जिसे नानी ने निभाया है। इसमें वह हैदराबाद के एक अत्याचारी शासक के खिलाफ अपने समुदाय को एकजुट करके उनका नेतृत्व करता है।

समीक्षकों ने फिल्म के दृश्यों और कलाकारों के अभिनय की तारीफ की, लेकिन उन्हें फिल्म की कहानी थोड़ी कमजोर लगी। 'न्यूज18 शोशा' ने फिल्म को 2.5 स्टार रेटिंग दी है।