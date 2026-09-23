'द पैराडाइज' का एडवांस बुकिंग कलेक्शन

'द पैराडाइज' के साथ रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार नानी, एडवांस बुकिंग में जबरदस्त प्रदर्शन

लेखन ज्योति सिंह 07:48 pm Sep 23, 202607:48 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के अभिनेता नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' की रिलीज में सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। इससे पहले निर्माताओं ने फिल्म का प्रीमियर रखा, जिसके लिए ताबड़तोड़ टिकटों की बिक्री और एडवांस बुकिंग ने उम्मीदों को शिखर पर पहुंचा दिया है। फिल्म ने प्रीमियर और पहले दिन की एडवांस बुकिंग में ही अब तक 35 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिल्म नानी को उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग देगी।