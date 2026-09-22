नानी की 'द पैराडाइज' एडवांस बुकिंग में छाई, 72,000 टिकट बेचकर इतनी कर डाली कमाई

'द पैराडाइज' को दर्शकों की तगड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसकी बदौलत यह प्री-बुकिंग में अब तक 7 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार कर चुकी है।

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने सिर्फ पहले दिन 1,029 शो के लिए करीब 58,000 टिकट बेचे। ब्लॉक सीटों को छोड़कर कुल कमाई 1.25 करोड़ रुपये से ज्यादा हुई।

ब्लॉक सीटों को शामिल करने पर, पहले दिन की कमाई लगभग 3.81 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग हैदराबाद में देखी गई है।