डॉक्यूमेंट्री 'द वन अबाउट मैथ्यू पेरी' का ऐलान

नेटफ्लिक्स का बड़ा ऐलान, मौत के 3 साल बाद खुलेंगे 'फ्रेंड्स' स्टार मैथ्यू पेरी के राज

लेखन नेहा शर्मा 01:58 pm Sep 02, 202601:58 pm

क्या है खबर?

शो 'फ्रेंड्स' के मशहूर अभिनेता मैथ्यू पेरी के निधन के 3 साल बाद नेटफ्लिक्स ने उनकी जिंदगी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का ऐलान किया है। 'द वन अबाउट मैथ्यू पेरी' नाम की ये डॉक्यूमेंट्री की रिलीज तारीख भी सामने आ गई है। इसमें अभिनेता के अनदेखे निजी वीडियो, दुर्लभ तस्वीरें और उनके करीबियों के इंटरव्यू शामिल होंगे। ये डॉक्यूमेंट्री मैथ्यू के स्टारडम, ड्रग्स की लत से उनके संघर्ष और उनकी दर्दनाक मौत से जुड़े अनसुने पहलुओं को दुनिया के सामने लाएगी।