जेम्स बॉन्ड के कलाकार का रॉबर्ट पैटिनसन के लिए संदेश

जेम्स बॉन्ड बनने वाले सबसे बुजुर्ग अभिनेता ने रॉबर्ट पैटिनसन को दी बधाई, दी ये सलाह

लेखन सयाली 03:52 pm Nov 17, 202603:52 pm

क्या है खबर?

अमेजन और एमजीएम स्टूडियोज ने हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट पैटिनसन को अगला जेम्स बॉन्ड चुना है। इस पर इस मशहूर जासूस का किरदार निभाने वाले सबसे बुजुर्ग जीवित अभिनेता जॉर्ज रॉबर्ट लेजेनबी ने उन्हें बधाई दी है। 87 वर्षीय अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर रॉबर्ट के लिए एक खास वीडियो संदेश साझा किया। वीडियो में उन्होंने रॉबर्ट को अगले '007' का किरदार निभाने के लिए अहम सलाह भी दी।