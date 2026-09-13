क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' ने रचा इतिहास, 16,000 करोड़ कमाकर बनी यूनिवर्सल की सबसे बड़ी फिल्म
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' यूनिवर्सल पिक्चर्स की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। जुलाई 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म ने सिर्फ 2 महीने में दुनियाभर में करीब 16,054 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म में मैट डेमन, ऐनी हैथवे और जेंडाया जैसे बड़े सितारे मुख्य भूमिकाओं में हैं। रिलीज के बाद से ही फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और यह दुनियाभर में शानदार प्रदर्शन कर रही है।
'द ओडिसी' ने तोड़ा 'द डार्क नाइट राइजेस' का रिकॉर्ड
'द ओडिसी' ने अमेरिका में करीब 5,745 करोड़ रुपये और अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 10,349 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म ने क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'द डार्क नाइट राइजेस' को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली आर-रेटेड फिल्म और IMAX की सबसे बड़ी हिट बन गई है। NBCयूनिवर्सल एंटरटेनमेंट की चेयरमैन डोना लैंगली ने इसे सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक बताया।