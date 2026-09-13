क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' ने रचा इतिहास, 16,000 करोड़ कमाकर बनी यूनिवर्सल की सबसे बड़ी फिल्म

'द ओडिसी' ने अमेरिका में करीब 5,745 करोड़ रुपये और अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 10,349 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म ने क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'द डार्क नाइट राइजेस' को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली आर-रेटेड फिल्म और IMAX की सबसे बड़ी हिट बन गई है। NBCयूनिवर्सल एंटरटेनमेंट की चेयरमैन डोना लैंगली ने इसे सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक बताया।