'द ओडिसी' की भारत में एडवांस बुकिंग

फिल्म 'द ओडिसी' की भारत में अच्छी शुरुआत, रिलीज से पहले कर डाली इतनी कमाई

लेखन ज्योति सिंह 04:57 pm Jun 10, 202604:57 pm

क्या है खबर?

हॉलीवुड निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द ओडिसी' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। IMAX टिकटों के लिए भारत में बिक्री 8 जून से शुरू हुई थी और शुरुआती रिपोर्ट उत्साहजनक प्रतीत हो रही है। पिंकविला के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज से पहले भारतीय दर्शकों को 20,000 से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं। बता दें, फिल्म 17 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसमें अभी 5 हफ्ते का समय बाकी है।