'राका' में फिर दिखेगा अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी का दम, शाहरुख खान का कैमियो भी फाइनल
खबरों के अनुसार मशहूर निर्देशक एटली की अगली फिल्म 'राका' में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आने वाली है। फिल्म 'पुष्पा' में इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था और अब इस नई फिल्म में भी रश्मिका का रोल काफी खास होने वाला है। इस खबर के आते ही फैंस दोनों को दोबारा पर्दे पर देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। फिल्म की शूटिंग जल्द ही मुंबई में शुरू होने वाली है।
700 करोड़ से भी ज्यादा है फिल्म का बजट
'सन पिक्चर्स' के बैनर तले बन रही फिल्म 'राका' 700 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के भारी-भरकम बजट के साथ एक बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के साथ-साथ मृणाल ठाकुर और जाह्नवी कपूर के भी नजर आने की उम्मीद है। खबरों के अनुसार, फिल्म में सुपरस्टार शाहरुख खान का भी एक छोटा लेकिन बहुत खास रोल हो सकता है। ये फिल्म दिसंबर, 2027 में रिलीज हो सकती है, जिसका दर्शक अभी से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।