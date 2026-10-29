करवा चौथ पर रिलीज हुआ 'रामायण' का गाना 'जुड़ी जोड़ी', रणबीर कपूर-साई पल्लवी के राम-सीता लुक ने जीता दिल

भारत के कोने-कोने तक अपनी पहुंच बनाने के लिए 'जुड़ी जोड़ी' को हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी जारी किया गया है।

यह गाना ऑनलाइन साझा करते हुए इसके साथ लिखा गया था, 'इस करवा चौथ को ऐसे प्यार के साथ मनाएं जो हमेशा अमर रहे और ऐसा बंधन जो बेहद पवित्र हो।'

यह बात गाने के गहरे विषय को पूरी तरह सामने लाती है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह 'रामायण' 2 हिस्सों में आएगी। इसका पहला हिस्सा 5 नवंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगा।

पहले भाग में यश रावण के किरदार में दिखेंगे। इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपये होने की बात कही जा रही है। वहीं, दूसरा भाग दिवाली 2027 के आसपास रिलीज होने की संभावना है।