फिल्म 'राणाबाली' से अर्नोल्ड वोस्लू का पोस्टर जारी

विजय देवरकोंडा की 'राणाबाली' में हॉलीवुड अभिनेता शामिल, खलनायक बनकर लाएंगे तबाही

लेखन ज्योति सिंह 06:16 pm Jun 16, 202606:16 pm

क्या है खबर?

विजय देवरकोंडा की आगामी फिल्म 'राणाबाली' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। राहुल सांकृत्यान द्वारा निर्देशित यह पीरियड एक्शन-ड्रामा इसी साल दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। फिल्म में विजय के साथ उनकी पत्नी और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना मुख्य किरदार में नजर आएंगी। अब निर्माताओं ने एक और अभिनेता के चेहरे से पर्दा उठा दिया है जो कोई और नहीं, बल्कि 'द ममी' केदिग्गज अभिनेता अर्नोल्ड वोस्लू हैं। यह उनकी भारतीय सिनेमा में डेब्यू फिल्म होगी।