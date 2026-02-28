विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की शादी पर 'राणाबाली' का खास तोहफा, रिलीज हुआ गाना 'ओ मेरे साजन'

क्या है खबर?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के प्रशंसकों के लिए दोहरी खुशी का मौका है। इस जोड़ी ने असल जिंदगी में शादी के बंधन में बंधकर अपने नए सफर की शुरुआत कर दी है। अब इस मौके पर उनकी आगामी फिल्म 'राणाबाली' के निर्माताओं ने एक बड़ा सरप्राइज देते हुए फिल्म का रोमांटिक गाना 'ओ मेरे साजन' रिलीज कर दिया है। वीडियो न केवल फिल्म का हिस्सा है, बल्कि विजय-रश्मिका के नए वैवाहिक जीवन के लिए एक खूबसूरत तोहफा भी है।