अनुपम खेर 70 साल की उम्र में सीख रहे डांस, वीडियो देख विक्की कौशल हुए मुरीद
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियाे में उन्हें मशहूर कोरियोग्राफर सीजर से डांस क्लास लेते हुए देखा जा सकता है। 70 साल की उम्र में वह विक्की कौशल के गाने 'तौबा तौबा' का हुक स्टेप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विक्की भी अनुपम के डांस के मुरीद हो गए और उनकी तारीफ करने से खुद को राेक न सके।
पोस्ट
पिछले महीने किया डांस सीखने का फैसला
अनुपम ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'मैंने अभिनेता के तौर पर हर चीज सीखने की कोशिश की, 68 साल की उम्र में तैराकी सीखी, लेकिन डांस से दूरी बनाकर रखी, क्योंकि ये मुझे नहीं आता।' अभिनेता ने आगे लिखा, 'पिछले महीने मैंने डांस सीखने का फैसला किया, कोरियोग्राफर सीजर ने मुझे सिर्फ 3 मिनट में मुश्किल स्टेप सिखा दिया, ये मेरा पहला डांस वीडियो है।' अनुपम के डांस वीडियो पर विक्की लिखते हैं, 'बिल्कुल कमाल कर दिया सर!'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
October 13, 2025