अनुपम खेर ले रहे डांस क्लास (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@anupampkher)

अनुपम खेर 70 साल की उम्र में सीख रहे डांस, वीडियो देख विक्की कौशल हुए मुरीद

लेखन ज्योति सिंह 07:16 pm Oct 13, 202507:16 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियाे में उन्हें मशहूर कोरियोग्राफर सीजर से डांस क्लास लेते हुए देखा जा सकता है। 70 साल की उम्र में वह विक्की कौशल के गाने 'तौबा तौबा' का हुक स्टेप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विक्की भी अनुपम के डांस के मुरीद हो गए और उनकी तारीफ करने से खुद को राेक न सके।