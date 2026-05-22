कंगना रनौत के वायरल मंगलसूत्र ने मचाई खलबली, जानें क्या है इसके पीछे की सच्चाई मनोरंजन May 22, 2026

कंगना रनौत का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह मंगलसूत्र पहने दिखाई दे रही हें।

इस वीडियो को देखकर कई लोगों को लगा कि शायद उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, लेकिन असल में, यह मंगलसूत्र उनकी आने वाली फिल्म 'क्वीन 2' के लिए है, जिसकी शूटिंग कंगना ने शुरू कर दी है।

आपको बता दें कि 'क्वीन' के पहले पार्ट में में कंगना ने रानी मेहरा नाम की एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था, जिसकी शादी टूट गई थी।