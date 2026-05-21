शाहरुख खान की 'किंग' के सेट पर AI का साया, अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा
शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग' के निर्माताओं ने अब सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए हैं। दरअसल, हाल ही में एक फैन का बना हुआ AI वीडियो ऑनलाइन लीक होकर वायरल हो गया था। इस AI-जनित वीडियो में फिल्म के क्लाइमैक्स और शूटिंग के दौरान के कुछ अहम पल दिखाए गए थे। जैसे ही 15 मिनट का ये वीडियो प्रशंसकों और टीम के सामने आया, इसे फौरन कई प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया गया।
'किंग' की शूटिंग पर पाबंदी
मुंबई की भीड़भाड़ वाली घोड़बंदर रोड पर 'किंग' की शूटिंग अब और कड़ी निगरानी में की जा रही है। किसी भी तरह के और लीक को रोकने के लिए बड़े दृश्यों के आसपास जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसकी वजह ये भी है कि पहले फिल्म के क्लाइमैक्स और दीपिका पादुकोण के साथ 'केप टाउन' गाने की तस्वीरें भी ऑनलाइन लीक हो चुकी थीं।
फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने अपने प्रशंसकों से गुजारिश की है कि वे लीक हुए कंटेंट को आगे शेयर न करें। उनका मानना है कि ऐसा करने से दर्शकों के लिए फिल्म देखने का अनुभव खास बना रहेगा। फिल्म की शूटिंग जुलाई तक खत्म होने की उम्मीद है और फिलहाल विजुअल इफेक्ट्स का काम जारी है।