मौसमी चटर्जी पर उपभोक्ता आयोग की बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर को 3 लाख लौटाने का आदेश

जानें क्यों कोर्ट ने मौसमी चटर्जी को माना कसूरवार

शिकायतकर्ता डॉक्टर ने मौसमी चटर्जी के आने से पहले ही उन्हें ज्यादातर पैसे एडवांस में भेज दिए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अभिनेत्री इस समारोह में जरूर शामिल होंगी। जब वो इवेंट में नहीं आईं और बाद में पैसे लौटाने से भी मना कर दिया तो उपभोक्ता आयोग ने इसे 'सेवा में कमी' माना।

सुनवाई के दौरान मौसमी चटर्जी के वकील ने दलील दी थी कि अभिनेत्री ने न्योता स्वीकार करने से पहले कुछ शर्तें रखी थीं, जिन्हें शिकायतकर्ता पूरा करने में नाकाम रहा। हालांकि, आयोग ने इस दलील को खारिज कर दिया। आयोग का कहना था कि चूंकि मौसमी चटर्जी ने एडवांस पैसे और होटल-ट्रैवल जैसी सुविधाओं का पूरा फायदा उठा लिया था, इसलिए ये फैसला शिकायतकर्ता के पक्ष में सुनाया गया है।