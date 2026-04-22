'चियान' विक्रम के फैंस के लिए बड़ी खबर, 'ध्रुव नटचथिरम' का सालों का इंतजार और कानूनी खींचतान खत्म

गौतम वासुदेव मेनन की फिल्म का रास्ता साफ

निवेशकों ने फिल्म की रिलीज रुकवाने के लिए पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट से आदेश हासिल कर लिया था। निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन की टीम इस रोक को हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। जस्टिस सेंथिलकुमार रामामूर्ति की अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं। न्यायाधीश 24 अप्रैल 2026 को इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। उम्मीद है कि इस फैसले से ये लंबे समय से चला आ रहा विवाद खत्म हो जाएगा और अब दर्शक आखिरकार फिल्म देख पाएंगे।