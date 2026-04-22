'चियान' विक्रम के फैंस के लिए बड़ी खबर, 'ध्रुव नटचथिरम' का सालों का इंतजार और कानूनी खींचतान खत्म
सालों के लंबे इंतजार और कानूनी खींचतान के बाद, आखिरकार फिल्म 'ध्रुव नटचथिरम' के भाग्य का फैसला हो गया है। 'चियान' विक्रम और ऐश्वर्या राजेश अभिनीत इस फिल्म के भविष्य पर मद्रास हाई कोर्ट 24 अप्रैल 2026 को अपनी मुहर लगाएगा। यह फिल्म 2023 से रिलीज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि निवेशकों के. पुन्नियामूर्ति और के प्रेमकुमार ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया था। वो अपनी वित्तीय देनदारियों का पहले भुगतान चाहते थे।
गौतम वासुदेव मेनन की फिल्म का रास्ता साफ
निवेशकों ने फिल्म की रिलीज रुकवाने के लिए पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट से आदेश हासिल कर लिया था। निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन की टीम इस रोक को हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। जस्टिस सेंथिलकुमार रामामूर्ति की अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं। न्यायाधीश 24 अप्रैल 2026 को इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। उम्मीद है कि इस फैसले से ये लंबे समय से चला आ रहा विवाद खत्म हो जाएगा और अब दर्शक आखिरकार फिल्म देख पाएंगे।