'द केरल स्टोरी 2' का टीजर जारी, नए कलाकारों के साथ फिर लौटी खौफनाक कहानी

रोंगटे खड़े कर देगा 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का टीजर

'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' के टीजर की शुरुआत उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा से होती है जो अपना देते हुए अपने अधूरे सपनों का खुलासा करती हैं। तीनों बताती हैं कि कैसे मुस्लिम युवक से प्यार और शादी करने के बाद उनकी जिंदगी उजड़ गई। टीजर के जरिए जिहादी मुस्लिम युवकों के नापाक इरादों का खुलासा किया गया है जो रोंगटे खड़े करता है। कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म 27 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी।