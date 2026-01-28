'द केरल स्टोरी 2' का मोशन पोस्टर जारी, रिलीज तारीख से उठा पर्दा

मोशन पोस्टर

नए कलाकारों के साथ आगे बढ़ेगी 'द केरल स्टोरी 2' की कहानी

निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने 'द केरल स्टोरी 2' का मोशन पोस्टर जारी किया है जो भावनात्मक और गहन कहानी लाने का वादा करता है। टीजर में महिलाओं के पीड़ा से भरे चेहरों को दर्शाया गया है, जो डर, आंसू और बढ़ते गुस्से की तरफ ध्यान खींचते हैं। इस बार नए मुख्य कलाकारों को शामिल किया है जिनमें उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा शामिल हैं। यह फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघराें में रिलीज होगी।