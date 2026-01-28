'द केरल स्टोरी 2' का मोशन पोस्टर जारी, रिलीज तारीख से उठा पर्दा
क्या है खबर?
अभिनेत्री अदा शर्मा की फिल्म 'द केरल स्टोरी' साल 2023 में रिलीज हुई थी जिसे लोगों द्वारा खूब सराहा गया था। निर्माता इस कहानी को खत्म न करते हुए दूसरी किस्त के साथ ला रहे हैं जिसे 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' शीर्षक दिया गया है। फिल्म का मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है। साथ ही इसकी रिलीज तारीख से पर्दा उठाया गया है। दूसरी किस्त का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है।
मोशन पोस्टर
नए कलाकारों के साथ आगे बढ़ेगी 'द केरल स्टोरी 2' की कहानी
निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने 'द केरल स्टोरी 2' का मोशन पोस्टर जारी किया है जो भावनात्मक और गहन कहानी लाने का वादा करता है। टीजर में महिलाओं के पीड़ा से भरे चेहरों को दर्शाया गया है, जो डर, आंसू और बढ़ते गुस्से की तरफ ध्यान खींचते हैं। इस बार नए मुख्य कलाकारों को शामिल किया है जिनमें उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा शामिल हैं। यह फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघराें में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए मोशन पोस्टर
The Kerala Story 2 Goes Beyond!— Sunshine Pictures (@sunshinepicture) January 28, 2026
In cinemas on 27th February, 2026.#VipulAmrutlalShah @kamakhyanarayan @Aashin_A_Shah @Ulka12official #AishwaryaOjha @Aditi_bhatia4 @sunshinepicture
[Sunshine Pictures, The Kerala Story 2 Goes Beyond, Bollywood] pic.twitter.com/4hdLwz6Hmz