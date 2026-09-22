जयसूर्या को मिली बड़ी राहत, टैक्स विभाग की मनमानी पर हाईकोर्ट का चाबुक; अपील खारिज करने का फैसला पलटा

केरलम हाईकोर्ट ने अभिनेता जयसूर्या को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी टैक्स अपील को सीधे खारिज किए जाने के फैसले को पलट दिया।

जज ने साफ कहा कि सुनवाई में सिर्फ मौजूद न होना किसी भी मामले को खारिज करने का पर्याप्त कारण नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से केस खारिज करने के लिए लिखित वजह बताना बेहद जरूरी है।

अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि अपीलों की ठीक से जांच करना और सभी नियमों का पालन करना कितना अहम है।