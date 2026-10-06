ड्रग्स-बलात्कार समेत गंभीर आरोपों में फंसे रैपर मुरली को केरलम हाई कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की इजाजत

मलयालम रैपर वेदन (हिरनदास मुरली) को केरलम हाई कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। खास बात यह है कि उस पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, इसके बावजूद उसे यह इजाजत मिली है।

अदालत ने पासपोर्ट अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मुर्ली को उसकी विदेश यात्रा के लिए एक कस्टमाइज्ड 'पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC)' जारी करें।

कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर किसी पर आरोप हों, तब भी अदालत की मंजूरी के बाद उसे विदेश जाने से रोका नहीं जा सकता।