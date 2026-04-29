'स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम '85' के सीजन 2 का ऐलान, हॉकिन्स के रहस्यों की वापसी मनोरंजन Apr 29, 2026

नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक तौर पर अपने एनिमेटेड स्पिन-ऑफ 'स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम '85' के दूसरे सीजन की पुष्टि कर दी है। अप्रैल 2026 में अपने सफल डेब्यू के बाद, यह शो अब हॉकिन्स के डरावने रहस्यों को और भी गहराई से उजागर करने के लिए तैयार है। इस खबर का ऐलान 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स और नेटफ्लिक्स द्वारा किया गया है। नया सीजन हॉकिन्स की अनकही और रहस्यमयी कहानियों पर आधारित होगा। र्शक इसी साल पतझड़ (Fall 2026) में नए एपिसोड्स की उम्मीद कर सकते हैं।