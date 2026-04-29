'स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम '85' के सीजन 2 का ऐलान, हॉकिन्स के रहस्यों की वापसी
नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक तौर पर अपने एनिमेटेड स्पिन-ऑफ 'स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम '85' के दूसरे सीजन की पुष्टि कर दी है। अप्रैल 2026 में अपने सफल डेब्यू के बाद, यह शो अब हॉकिन्स के डरावने रहस्यों को और भी गहराई से उजागर करने के लिए तैयार है। इस खबर का ऐलान 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स और नेटफ्लिक्स द्वारा किया गया है। नया सीजन हॉकिन्स की अनकही और रहस्यमयी कहानियों पर आधारित होगा। र्शक इसी साल पतझड़ (Fall 2026) में नए एपिसोड्स की उम्मीद कर सकते हैं।
हॉकिन्स पर बरपेगा बर्फ का कहर
सीजन 2 की कहानी 1985 की सर्दियों से शुरू होगी। इसमें हॉकिन्स इन्वेस्टिगेटर्स क्लब को बर्फ के नीचे एक नए और खतरनाक बर्फीले खतरे का सामना करना पड़ेगा। क्लब के सदस्य अब बंद पड़ी चांदी की खानों से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं की जांच करेंगे। इसके साथ ही, पिछले सीजन के 'अपसाइड डाउन' फिनाले में दिखा वो रहस्यमयी नीला फूल भी कहानी का अहम हिस्सा होगा।