बेंगलुरु में लौट रहा है हायर ग्राउंड म्यूजिक फेस्टिवल 2026, इस बार होगा बड़ा धमाका
हायर ग्राउंड म्यूजिक फेस्टिवल अपने दूसरे दौर के लिए लौट आया है। फैंडम के बंद होने के बाद, यह फेस्टिवल बेंगलुरु के प्रिज्म बाय ऑक्टेवियम में आयोजित किया जाएगा।
यह 25 से 27 सितंबर, 2026 तक चलेगा। फेस्टिवल के संस्थापक विश्वास करंथ और अविषेक दासगुप्ता ने बताया कि पिछले साल की तरह इस बार भी माहौल वही रहेगा। 3 दिन तक बड़े नामी कलाकारों और नए इंडी आर्टिस्टों का जमावड़ा लगा रहेगा।
स्टेज का मुख्य आकर्षण होगा मार्स मेंशन मिस्ट्री
इसकी शुरुआत मेग एंड द मिरेकल्स, द ल्यूसिडवेक (जो अपने आने वाले एल्बम के गानों से समां बांधेंगे) और द सैंडकैट्स के साथ होगी।
फेस्टिवल का समापन रॉक वेटरन मदरजेन के सूरज मणि, ग्रंज बैंड धुआं और ब्लू एटम स्काई के शानदार प्रदर्शन के साथ होगा।
आयोजकों को इसके लिए 50 से भी ज्यादा आवेदन मिले थे और उनमें से 5 को चुना गया है। इस स्टेज की अगुवाई स्पेस-रॉक से प्रेरित बैंड मार्स मेंशन मिस्ट्री करेगा।
जैसा कि विश्वास बताते हैं, "अलग-अलग तरह के कलाकारों को एक साथ लाना ही फेस्टिवल को तैयार करने के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक रहा है।"