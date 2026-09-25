बेंगलुरु में लौट रहा है हायर ग्राउंड म्यूजिक फेस्टिवल 2026, इस बार होगा बड़ा धमाका

इसकी शुरुआत मेग एंड द मिरेकल्स, द ल्यूसिडवेक (जो अपने आने वाले एल्बम के गानों से समां बांधेंगे) और द सैंडकैट्स के साथ होगी।

फेस्टिवल का समापन रॉक वेटरन मदरजेन के सूरज मणि, ग्रंज बैंड धुआं और ब्लू एटम स्काई के शानदार प्रदर्शन के साथ होगा।

आयोजकों को इसके लिए 50 से भी ज्यादा आवेदन मिले थे और उनमें से 5 को चुना गया है। इस स्टेज की अगुवाई स्पेस-रॉक से प्रेरित बैंड मार्स मेंशन मिस्ट्री करेगा।

जैसा कि विश्वास बताते हैं, "अलग-अलग तरह के कलाकारों को एक साथ लाना ही फेस्टिवल को तैयार करने के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक रहा है।"