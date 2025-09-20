'जॉली LLB 3' की बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत, अनुराग कश्यप की 'निशांची' का बुरा हाल

बीते 19 सितंबर को सिनेमाघरों में 2 चर्चित फिल्में आईं। एक अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली LLB 3' और दूसरी अनुराग कश्यप की फिल्म 'निशांची'। दर्शकों और समीक्षकों ने जहां अक्षय की फिल्म को पूरे नंबरों से पास किया, वहीं अनुराग वाली फिल्म में कई कमियां निकालीं। बहरहाल, अब इन दोनों फिल्मों की पहले दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 'जॉली LLB 3' और 'निशांची' के खाते में कितने-कितने पैसे आए, आइए जानते हैं।

कमाई पहले दिन 12.50 करोड़ रुपये छापकर छाई 'जॉली LLB 3' सैकनलिक के मुताबिक अक्षय और अरशद की फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 12.50 करोड़ का कारोबार किया है। 'जॉली LLB 3' की शुरुआत अच्छी हुई है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर साल 2025 की एक या दो नहीं, बल्कि कई फिल्मों को धूल चटा दी है। इसमें ब्लॉकबस्टर 'महावतार नरसिम्हा' से लेकर 'मिराई', 'केसरी- चैप्टर 2', 'जाट', 'सितारे जमीन पर' और 'भूल चूक माफ' जैसी कई फिल्में शामिल हैं।

सराहना सोशल मीडिया पर खूब तारीफें बटोर रहीं फिल्म 'जॉली LLB' में अरशद मुख्य भूमिका में थे, जबकि 'जॉली LLB 2' में अक्षय मुख्य भूमिका में थे। फ्रेंचाइज के तीसरे भाग में दोनों जॉली और सौरभ शुक्ला अपनी-अपनी यादगार भूमिका में हैं। उधर हुमा कुरैशी और अमृता राव ने भी पिछली फिल्मों के अपने किरदारों को दोहराया है। सोशल मीडिया पर सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म की खूब तारीफ हो रही है, जिसका असर लोगों की जुबानी भी देखने को मिल रहा है।

निशांची पहले ही दिन लाखों में सिमटी अनुराग की 'निशांची' बात करें अनुराग कश्यप की नई फिल्म 'निशांची' की तो बॉक्स ऑफिस पर इसका वो रंग नहीं दिखा।। इस गैंगस्टर ड्रामा से बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्या ठाकरे ने अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की, जिसमें वो जुड़वां भाइयों बबलू और डबलू का किरदार निभा रहे हैं। इसमें वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा भी हैं। फिल्म पहले दिन महज 25 लाख रुपये बटोर पाई है। इसकी कमाई ने निर्माता-निर्देशक को भी हैरान कर दिया है।