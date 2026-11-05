'रामायण' पर पानी की तरह बहाए करोड़ों, फिर भी कहानी को लेकर क्यों उठ रहे सवाल?

'रामायण' अब दुनियाभर में रिलीज हो चुकी है, अपने 4000 करोड़ के बड़े बजट और हॉलीवुड स्तर के इफेक्ट्स के चलते खूब सुर्खियां बटोर रही है।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम का किरदार निभाया है।

यह फिल्म दिवाली के मौके पर इस क्लासिक हिंदू महाकाव्य को आधुनिक अंदाज में फिर से दिखाती है, लेकिन जहां एक तरफ यह फिल्म देखने में जितनी भव्य और खूबसूरत है, वहीं दूसरी तरफ आलोचक इस बात पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं कि क्या यह वाकई दर्शकों को पूरी तरह से बांध पाएगी या नहीं।