'ड्रैगन' को लेकर प्रशांत नील का बड़ा दावा, देश की सबसे बड़ी देशभक्ति फिल्म होने का वादा मनोरंजन May 21, 2026

जूनियर एनटीआर की नई फिल्म 'ड्रैगन', जिसका निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, उसकी पहली झलक जारी कर दी गई है। इस झलक को देखकर प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं। प्रशांत नील ने बताया कि इसमें जो दिखाया गया है, वो तो सिर्फ 'सेटिंग' है। उनका कहना है कि वो एक ऐसा 'प्लेग्राउंड' तैयार कर रहे हैं, जहां निर्देशक एक ऐसी फिल्म देंगे, जिसे 'अब तक की सबसे देशभक्ति वाली फिल्मों में से एक' माना जाएगा। इस झलक में एक बड़े 'सिनेमैटिक यूनिवर्स' के संकेत मिले हैं, जिसने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।