'ड्रैगन' को लेकर प्रशांत नील का बड़ा दावा, देश की सबसे बड़ी देशभक्ति फिल्म होने का वादा
जूनियर एनटीआर की नई फिल्म 'ड्रैगन', जिसका निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, उसकी पहली झलक जारी कर दी गई है। इस झलक को देखकर प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं। प्रशांत नील ने बताया कि इसमें जो दिखाया गया है, वो तो सिर्फ 'सेटिंग' है। उनका कहना है कि वो एक ऐसा 'प्लेग्राउंड' तैयार कर रहे हैं, जहां निर्देशक एक ऐसी फिल्म देंगे, जिसे 'अब तक की सबसे देशभक्ति वाली फिल्मों में से एक' माना जाएगा। इस झलक में एक बड़े 'सिनेमैटिक यूनिवर्स' के संकेत मिले हैं, जिसने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।
'ड्रैगन' कब होगी रिलीज?
मैत्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स के सहयोग से बन रही 'ड्रैगन' एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है, जिसमें गहरी कहानी देखने को मिलेगी। ये फिल्म पूरे भारत में 5 भाषाओं में रिलीज होगी, जिससे ये एक सच्ची 'पैन इंडियन' फिल्म बन जाएगी। बड़े सितारों और इसके भव्य स्तर को देखते हुए ये 2027 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन गई है तो 11 जून का दिन अपने कैलेंडर में अभी से दर्ज कर लें।