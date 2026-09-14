गणेश आचार्य ने दिखाया 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' का जादू, पहली झलक ने जीता सबका दिल

फिल्म के निर्माताओं ने इस प्रोजेक्ट की पहली झलक सोमवार (14 सितंबर, 2026) को पेश की।

गणेश ने इस फिल्म को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट मेरे लिए बहुत ही खास फिल्म है। हमने इसे दिल से तैयार किया है और अब मुझे इसकी पहली झलक दर्शकों तक पहुंचाने का बेसब्री से इंतजार है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें हमारा यह काम जरूर पसंद आएगा।"

हिट कोरियोग्राफी के साथ-साथ स्वामी और मनी है तो हनी है जैसी फिल्मों के लिए भी मशहूर गणेश इस रिलीज के साथ अपने करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं।

इस फिल्म से जुड़ी और जानकारी जल्द ही मिलने की उम्मीद है।