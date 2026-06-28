'द फैमिली मैन 4' पर निर्माता ने दिया ये खास अपडेट, जोर-शोर से लिख रहे श्रीकांत तिवारी की आगे की कहानी मनोरंजन Jun 28, 2026

'द फैमिली मैन' के फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दरअसल, इस सुपरहिट वेब सीरीज के चौथे सीजन की कहानी पर काम शुरू हो गया है। सीरीज के निर्माता राज निदिमोरु ने बताया कि सीजन 3 और सीजन 4 को शुरू से ही एक ही बड़ी कहानी के दो टुकड़ों की तरह तय किया गया था। शायद इसलिए पिछले सीजन में श्रीकांत तिवारी की कहानी अधूरी सी लग रही थी। उन्होंने कहा कि वे लोग पूरी मेहनत से कहानी लिखने में जुटे हैं, ताकि इस अधूरी कहानी के दूसरे हिस्से को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।