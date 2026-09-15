जी वी प्रकाश की 'निंजा' का पहला शूटिंग चरण हुआ पूरा, जानिए क्या है फिल्म में खास?
जी वी प्रकाश कुमार और प्रार्थना की आने वाली फिल्म 'निंजा' ने शूटिंग का अपना पहला चरण पूरा कर लिया है। फिल्म की टीम ने 24 अगस्त को तंजावुर के श्रीपथी सिनेमा में पूजा करके इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी।
हाल ही में इस खास मौके का जश्न मनाने के लिए उन्होंने शूटिंग के पीछे का एक मजेदार वीडियो भी साझा किया।
प्रकाश 'निंजा' फैमिली एंटरटेनर में मुख्य भूमिका में
'निंजा' एक हल्की-फुल्की और मनोरंजन से भरपूर रोमांटिक पारिवारिक फिल्म है। इसमें प्रकाश, जिन्हें पहले फिल्म का संगीत तैयार करना था, अब प्रार्थना के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
फिल्म में 'निंजा' नाम का एक डॉग कैरेक्टर भी है, जिससे फिल्म का टाइटल लिया गया है। इसका संगीत शॉन रोल्डन ने तैयार किया है।
जेनसन दिवाकर और राधा रवि भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी हरीश कन्नन ने संभाली है और गणेश शिवा इसके एडिटर हैं, जो दर्शक हल्की-फुल्की और दिल को छूने वाली फिल्में पसंद करते हैं, उनके लिए 'निंजा' एक खास फिल्म बन सकती है।