जी वी प्रकाश की 'निंजा' का पहला शूटिंग चरण हुआ पूरा, जानिए क्या है फिल्म में खास?

'निंजा' एक हल्की-फुल्की और मनोरंजन से भरपूर रोमांटिक पारिवारिक फिल्म है। इसमें प्रकाश, जिन्हें पहले फिल्म का संगीत तैयार करना था, अब प्रार्थना के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

फिल्म में 'निंजा' नाम का एक डॉग कैरेक्टर भी है, जिससे फिल्म का टाइटल लिया गया है। इसका संगीत शॉन रोल्डन ने तैयार किया है।

जेनसन दिवाकर और राधा रवि भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी हरीश कन्नन ने संभाली है और गणेश शिवा इसके एडिटर हैं, जो दर्शक हल्की-फुल्की और दिल को छूने वाली फिल्में पसंद करते हैं, उनके लिए 'निंजा' एक खास फिल्म बन सकती है।