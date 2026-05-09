ZEE5 पर रिलीज हुई 'लव मॉकटेल 3', गोद ली हुई बेटी और एक कानूनी जंग 

गोद ली हुई बेटी और असली दादी के बीच कानूनी जंग

फिल्म की कहानी आदि (कृष्णा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक सिंगल डैड हैं और उन्होंने निधि नाम की एक बच्ची को गोद लिया है। आदि की सुकून भरी जिंदगी में तब तूफान आ जाता है, जब डॉक्टर शांता (रेखा कुडलगी) एंट्री करती हैं और दावा करती हैं कि वह निधि की असली दादी हैं।

इसके बाद शुरू होती है एक इमोशनल कानूनी लड़ाई, जो इस सवाल को खड़ा करती है कि आखिर परिवार का असली मतलब क्या है खून का रिश्ता या प्यार का बंधन? फिल्म में संवृथा, रेचल डेविड और जगगा मम्मी भी अहम किरदारों में हैं। इसी साल मार्च में सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.2 की शानदार रेटिंग मिली है।