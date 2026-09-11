नागा चैतन्य की 'वृषकर्मा' का टीजर आया सामने, रिलीज का भी हुआ ऐलान

फिल्म का टीजर एक रहस्यमय खजाने की खोज की कहानी दिखाता है, जहां एक ताकतवर बुराई अपना सिर उठा रही है।

ऐसे में नाग का किरदार, जिसे 'वृषाकर्मा' के रूप में चुना गया है, एक योद्धा बनकर इस बुराई का सामना करेगा।

इस फिल्म में नाग के साथ मुख्य हीरोइन के तौर पर मीनाक्षी चौधरी दिखेंगी। वहीं स्पर्श श्रीवास्तव एक खलनायक की भूमिका में हैं, जिसका संबंध कुछ रहस्यमयी ताकतों से है।

फिल्म के डरावने विजुअल्स और अजनीश लोकनाथ का संगीत इसे और भी खास बनाते हैं। पौराणिक रोमांच पसंद करने वालों के लिए यह फिल्म जरूर देखने लायक होगी।