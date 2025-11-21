LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / मिस यूनिवर्स 2025: 130 देशों को पछाड़ मेक्सिको की फातिमा बॉश बनीं विजेता
मिस यूनिवर्स 2025: 130 देशों को पछाड़ मेक्सिको की फातिमा बॉश बनीं विजेता
मिस यूनिवर्स 2025 बनी मेक्सिको की फातिमा बॉश (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@fatimaboschfdz)`

मिस यूनिवर्स 2025: 130 देशों को पछाड़ मेक्सिको की फातिमा बॉश बनीं विजेता

लेखन नेहा शर्मा
Nov 21, 2025
09:45 am
क्या है खबर?

मिस यूनिवर्स 2025 का भव्य फिनाले थाईलैंड में संपन्न हुआ। दुनियाभर की निगाहें इस रोमांचक मुकाबले पर टिकी थीं, जिसमें 130 से अधिक देशों की प्रतियोगियों ने अपने हुनर और आत्मविश्वास से फिनाले को और भी रोमांचक बना दिया लेकिन इस बार भारत के लिए खुशी का पल नहीं आया। देश की उम्मीद मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 में जगह बनाने में सफल नहीं हो पाईं और मिस यूनिवर्स का ताज मेक्सिको की फातिमा बॉश के सिर सजा।

गर्व

सबको पछाड़कर फातिमा बॉश ने जीता मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब

इस प्रतियोगिता में दुनियाभर से 130 देशों की महिलाओं ने भाग लिया। इन्हीं सुंदरियों में से एक भारत की मनिका भी थीं, जिनसे देश को बड़ी उम्मीदें थीं। जैसे ही मनिका ने फाइनल राउंड में अपनी जगह बनाई, भारत की उम्मीद राजस्थान की इस हसीना से और ज्यादा हो गई, लेकिन वो खिताब पाने से चूक गईं। उधर अपने हुस्न, हुनर और हाजिर जवाबी से मेक्सिको की फातिमा बॉश ने दिल जीत लिए और वो बन गईं मिस यूनिवर्स 2025।

ट्विटर पोस्ट

फातिमा बॉश बनीं मिस यूनिवर्स

उम्मीद

मनिका के मिस यूनिवर्स से बाहर होने पर टूटी भारत की उम्मीद

राजस्थान के छोटे से शहर से निकलीं मनिका अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से न सिर्फ फाइनल राउंड में पहुंचीं, बल्कि टॉप पसंदीदा प्रतियोगियों में भी शामिल हो गई थीं, जिसके बाद पूरे देश की निगाहें मनिका पर टिकी थीं कि क्या वो भारत को 2021 के बाद सिर्फ 4 साल के अंतराल में चौथा मिस यूनिवर्स ताज दिला पाएंगी? हर भारतीय का दिल मनिका के लिए धड़क रहा था, लेकिन भारत का सपना इस बार अधूरा रह गया।

विवाद

विवादों से घिरी रही प्रतियोगिता

इस साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता विवादों में भी रही। दरअसल, फिनाले से 3 दिन पहले जज ओमार हारफूश ने इस्तीफा दे दिया और आयोजकों पर गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक शीर्ष 30 प्रतियोगियों का चुनाव पहले ही किया जा चुका था, जिनके आयोजकों से निजी रिश्ते थे। फिर आयोजकों ने सफाई दी, लेकिन ओमर ने कहा है कि वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये मामला निष्पक्षता और हेरा-फेरी से जुड़ा हुआ है।

इतिहास

भारत की मिस यूनिवर्स यात्रा

साल 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स की उपलब्धि हासिल कर भारतीयों को गर्व का मौका दिया था। वो पहली भारतीय प्रतियोगी बनीं, जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। इसके बाद साल 2000 में लारा दत्ता तो साल 2021 में हरनाज कौर संधू ने ये प्रतिष्ठित खिताब जीता। इस बार भारत की उम्मीद मनिका थीं। भले ही वो टॉप 12 में जगह नहीं बना पाईं, लेकिन उनका प्रेरणादायक सफर और मेहनत लाखों लड़कियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी।