'द फैमिली मैन 3' से '120 बहादुर' तक, IFFI में दिखाई जाएंगी ये सीरीज और फिल्में

56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में इस साल कई चर्चित फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिलेंगी। इसमें मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन 3' से लेकर विजय वर्मा की 'गुस्ताख इश्क' तक कई सीरीज और फिल्में शामिल हैं। फिल्म फेस्टिवल में फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' की स्क्रीनिंग भी होने वाली है। IFFI का 56वां संस्करण गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा।

फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म बढ़ाएगी रौनक इस साल फेस्टिवल में कई आने वाली फिल्मों को सबसे पहले दिखाया जाएगा और इनका प्रीमियर भी भव्य होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' भी फिल्म फेस्टिवल की शान बढ़ाएगी, जो साल 2020 में आई लोकप्रिय फिल्म 'रात अकेली है' का सीक्वल है। 21 नवंबर को इस फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। उधर 24 नवंबर को विजय वर्मा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' दिखाई जाएगी, जो मनीष मल्होत्रा की बतौर निर्माता पहली फिल्म है।

वध 2 'वध 2' को भी मिली जगह संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म 'वध' को न सिर्फ दर्शकों, बल्कि समीक्षकों ने भी काफी पसंद किया था। इस साल की गोवा में आयोजित होने वाली फिल्म फेस्टविल में 'वध' का सीक्वल 'वध 2' की भी स्क्रीनिंग होगी। फिल्म का भव्य प्रीमियर दर्शकों और प्रशंसकाें के लिए बेहद खास अनुभव होगा। इस दौरान फिल्म के कलाकार भी वहां मौजूद होंगे। 23 नवंबर को फिल्म का प्रीमियर होगा और अगले साल 6 फरवरी को ये दर्शकों के बीच आएगी।

प्रीमियर इन फिल्मों का अपने रिलीज वाले दिन ही होगा भव्य प्रीमियर कुछ फिल्में और सीरीज अपनी रिलीज के दिन ही IFFI में दिखाई जाएंगी। 'द फैमिली मैन 3' और फरहान अख्तर की '120 बहादुर' का भव्य प्रीमियर 21 नवंबर को होगा। इसी तरह धनुष और कृति सैनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' को अपनी रिलीज वाले दिन 28 नवंबर को फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। एक ओर जहां OTT और सिनेमाघरों में ये सीरीज और फिल्में धूम मचाएंगी, वहीं IFFI 2025 में भी इनकी स्क्रीनिंग दर्शकों के लिए खास अनुभव साबित होगी।