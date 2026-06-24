नेटफ्लिक्स से भी आगे निकलने की होड़, पैरामाउंट के 10 अरब के बड़े सौदे पर यूरोपीय संघ की पैनी नजर

पैरामाउंट ने यूरोपीय संघ से की मुलाकात की

पैरामाउंट की टीम ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी चिंताओं पर चर्चा की है।

अगर इस डील में प्रतिस्पर्धा से जुड़ी कोई समस्या आती है, तो उनके पास जुलाई की शुरुआत तक उसका समाधान सुझाने का समय है।

यूरोपीय संघ 7 जुलाई तक यह तय करेगा कि वह इसे हरी झंडी देता है या फिर इसकी विस्तृत जांच शुरू करता है।

अगर यह सौदा पूरा हो जाता है, तो पैरामाउंट के CEO डेविड एलिसन दुनिया के सबसे बड़े मीडिया समूहों में से एक की कमान संभालेंगे। उन्होंने इस डील के लिए नेटफ्लिक्स को भी पीछे छोड़ दिया है।