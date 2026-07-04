'द डेविल वियर्स प्राडा' की वापसी, जानिए भारत में कब और कहां देख सकेंगे फिल्म का सीक्वल

ऐनी हैथवे और मेरिल स्ट्रीप की जोड़ी फिर लौटेगी

इस फिल्म में ऐनी हैथवे और मेरिल स्ट्रीप एक बार फिर अपने मशहूर किरदारों 'एंडी सैक्स' और 'मिरांडा प्रीस्टली' के रूप में दर्शकों के सामने होंगी। उनके साथ पुराने कलाकार एमिली ब्लंट और स्टेनली तुच्ची भी वापसी कर रहे हैं।

इस बार फिल्म की कहानी काफी आधुनिक होगी, जहां एंडी का सामना एक ऐसी मीडिया इंडस्ट्री से होगा, जो नए तकनीकी बदलावों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की चुनौतियों और कॉर्पोरेट जगत की उथल-पुथल से जूझ रही है। फिल्म में केनेथ ब्रानघ और सिमोन एशले जैसे कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे। ये फिल्म बेहद दिलचस्प तरीके से दिखाएगी कि आज के इस डिजिटल दौर में फैशन की दुनिया और उसकी विरासत कैसे बदल रही है।