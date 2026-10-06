दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म विवाद पर सलमान खान से मांगा जवाब, जानिए क्या है पूरा मामला?

निर्माता अमित जानी ने सलमान के पहले से चल रहे मुकदमे को 'पैरेलल लिटिगेशन' बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले भी कोर्ट के आदेश पर फिल्म का टीजर और उससे जुड़ी दूसरी पोस्टें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से हटाई जा चुकी हैं।

फिल्म बनाने वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 'काला हिरण' सलमान की 'बायोपिक' नहीं है। वहीं, कोर्ट अब यह विचार कर रहा है कि क्या वे सलमान से जुड़ी घटनाओं को बिना किसी कानूनी सीमा को पार किए दिखा सकते हैं या नहीं।