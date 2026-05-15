'धुरंधर: द रिवेंज' को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, OTT रिलीज में बजेगा 'ओय ओय' गाना

अदालत ने टी-सीरीज को दिया 50 लाख जमा करने का आदेश

जज ने कहा कि B62 स्टूडियोज और जियोसिनेमा ने टी-सीरीज के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पहले ही काफी पैसा निवेश कर दिया है। अगर गाने को ऑनलाइन रिलीज होने से रोका जाए]लेकिन सिनेमाघरों में चलने दिया जाए, तो यह काफी भ्रम पैदा करेगा। एक बीच का रास्ता निकालते हुए अदालत ने टी-सीरीज को 4 हफ्तों के अंदर 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है। मतलब ये कि 'धुरंधर: द रिवेंज' OTT पर रिलीज होगी और 'रंग दे लाल' गाना भी फिल्म में बना रहेगा।