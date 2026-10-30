केदारनाथ दर्शन पर सारा अली खान को लेकर बवाल, एक मौलाना ने जारी किया फतवा तो दूसरे ने उठाए सवाल

सारा अली खान के केदारनाथ मंदिर जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, अभिनेत्री 25 अक्टूबर को मंदिर में दर्शन करने पहुंची थीं। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस पर आपत्ति जताई।

उधर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इस फतवे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को मंदिर या मस्जिद जाने का अधिकार है और ऐसे मामलों में फतवा जारी नहीं किया जाना चाहिए, वहीं सारा अली खान की ओर से अभी तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।