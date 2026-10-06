सत्र अदालत ने अभिनेता सरनराज की मौत की नई जांच का दिया आदेश

सरनराज की मां ने पहले वाली कहानी को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि उनके बेटे पर पैसों के लेन-देन को लेकर जान-पहचान वाले लोगों ने ही जानलेवा हमला किया था।

अदालत ने CCTV फुटेज देखी, जिससे मां की बात सही साबित होती दिख रही है। फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि सरनराज को जानबूझकर गाड़ी से कुचला गया था।

इस नए मामले की जांच की जिम्मेदारी अब एक नए अधिकारी को सौंपी गई है, जिन्हें अगले 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

वहीं, जिसने पहली जांच में लापरवाही बरती थी, उस इंस्पेक्टर को कम से कम तीन साल तक किसी भी जांच के काम से दूर रखा गया है।