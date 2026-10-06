सत्र अदालत ने अभिनेता सरनराज की मौत की नई जांच का दिया आदेश
चेन्नई की एक अदालत ने तमिल अभिनेता सरनराज की मौत की जांच को नए सिरे से करने का आदेश दिया है। जून 2023 में हुई सरनराज की मौत को पहले सड़क हादसा बताया गया था।
अदालत ने पुलिस की पहली जांच पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उसे "संदिग्ध" बताया। अदालत ने कहा कि पहली जांच से इस मामले में न्याय नहीं मिल पाया, इसलिए इसे बिल्कुल शुरुआत से दोबारा करना होगा।
CCTV फुटेज में सरनराज को जानबूझकर कुचला जाता दिखा
सरनराज की मां ने पहले वाली कहानी को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि उनके बेटे पर पैसों के लेन-देन को लेकर जान-पहचान वाले लोगों ने ही जानलेवा हमला किया था।
अदालत ने CCTV फुटेज देखी, जिससे मां की बात सही साबित होती दिख रही है। फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि सरनराज को जानबूझकर गाड़ी से कुचला गया था।
इस नए मामले की जांच की जिम्मेदारी अब एक नए अधिकारी को सौंपी गई है, जिन्हें अगले 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
वहीं, जिसने पहली जांच में लापरवाही बरती थी, उस इंस्पेक्टर को कम से कम तीन साल तक किसी भी जांच के काम से दूर रखा गया है।