'द पिट' के कास्ट और क्रू ने एमी में मचाई धूम, जीते ये पुरस्कार

डॉ. रॉबी रॉबिनाविच की भूमिका निभाने के लिए वायल को दूसरा एमी अवार्ड मिला। उन्होंने यह जीत अपनी टीम को समर्पित करते हुए कहा, "यह सच में सबकी मिली-जुली कामयाबी है। ट्रॉफी मिलना अच्छी बात है, लेकिन एक-दूसरे को देखिए और देखिए कि हम रोज़ इस सेट और इस जगह पर क्या योगदान देते हैं।"

यह शो इमरजेंसी मेडिसिन (आपातकालीन चिकित्सा) को असली रूप में दिखाने के लिए मशहूर है। एक अच्छी खबर यह भी है कि इसका तीसरा सीजन जनवरी 2027 में HBO मैक्स पर आएगा।