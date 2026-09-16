'द पिट' के कास्ट और क्रू ने एमी में मचाई धूम, जीते ये पुरस्कार
'द पिट' की टीम ने अपने बड़े एमी अवार्ड जीतने के बाद सेट पर शानदार जश्न मनाया। शो के हेड आर. स्कॉट जेमिल ने सभी का धन्यवाद किया।
उन्होंने कहा कि पूरी टीम के बिना यह कामयाबी मुमकिन नहीं थी। नोआ वायल, जो शो में डॉ. माइकल "रॉबी" रॉबिनाविच का किरदार निभाते हैं और कार्यकारी निर्माता भी हैं, उन्होंने सबको याद दिलाया कि यह अवार्ड असल में पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है।
वायल ने अपना दूसरा 'द पिट' एमी अवार्ड टीम को किया समर्पित
डॉ. रॉबी रॉबिनाविच की भूमिका निभाने के लिए वायल को दूसरा एमी अवार्ड मिला। उन्होंने यह जीत अपनी टीम को समर्पित करते हुए कहा, "यह सच में सबकी मिली-जुली कामयाबी है। ट्रॉफी मिलना अच्छी बात है, लेकिन एक-दूसरे को देखिए और देखिए कि हम रोज़ इस सेट और इस जगह पर क्या योगदान देते हैं।"
यह शो इमरजेंसी मेडिसिन (आपातकालीन चिकित्सा) को असली रूप में दिखाने के लिए मशहूर है। एक अच्छी खबर यह भी है कि इसका तीसरा सीजन जनवरी 2027 में HBO मैक्स पर आएगा।