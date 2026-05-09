'पेड्डी' के लिए राम चरण ने वसूली मोटी रकम, निर्देशक बुची बाबू सना को भी मिल रही भारी फीस मनोरंजन May 09, 2026

राम चरण की नई फिल्म 'पेड्डी' आजकल अपने बड़े बजट के चलते खूब चर्चा बटोर रही है। खबर है कि फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपये और बढ़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह कास्ट और क्रू को मिली मोटी फीस है। सिर्फ राम चरण की बात करें तो उनकी फीस 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है, वहीं 'उप्पेना' जैसी हिट फिल्म देने वाले डायरेक्टर बुची बाबू सना को भी 30 करोड़ रुपये से ज्यादा फीस मिल रही है।