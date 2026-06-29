'स्पिरिट' के सेट पर प्रभास और तृप्ति डिमरी का कॉलेज रोमांस हुआ वायरल, शूटिंग के लिए की गईं ये खास चीजें

'स्पिरिट' में तृप्ति ने ली दीपिका पादुकोण की जगह

इस फिल्म में प्रभास एक समर्पित पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी में भावनाएं और धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस दोनों का दमदार मेल देखने को मिलेगा।

फिल्म में तृप्ति ने मुख्य भूमिका के लिए दीपिका पादुकोण की जगह ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका की व्यस्त तारीखें और फीस से जुड़े मुद्दों के कारण यह बदलाव हुआ है।

विवेक ओबेरॉय भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखेंगे। फिल्म का संगीत हर्षवर्धन रामेश्वर तैयार कर रहे हैं, जिस पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। अभी फिल्म की रिलीज की तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन इसके पहले पोस्टर को देखकर प्रशंसक काफी उत्साहित हैं।