'द बॉयज' के आखिरी सीजन का ट्रेलर जारी, जानिए कब और कहां होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 09:37 am Mar 06, 202609:37 am

क्या है खबर?

लोकप्रिय सुपरहीरो ड्रामा वेब सीरीज 'द बॉयज' अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ चुका है। निर्माताओं ने 5वें और आखिरी सीजन का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया है जिसे देखने के बाद लोगों का उत्साह सांतवें आसमान पर पहुंच चुका है। आखिरी सीजन में कार्ल अर्बन, जैक क्वाइड और एंटनी स्टार के साथ बड़े सितारों की टोली वापसी को तैयार है। बता दें, यह सीरीज गार्थ एनिस और डैरिक रॉबर्टसन की इसी नाम की कॉमिक बुक पर आधारित है।