विवादों के बीच 'हनुमान अंश' की रिलीज डेट का ऐलान, जानें कब और कहां देखें नीम करोली बाबा की बायोपिक
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नीम करोली बाबा पर बनी बायोपिक 'हनुमान अंश' 27 नवंबर, 2026 को सोनीलिव पर रिलीज होने वाली है। फिल्म के राइट्स और प्रमोशन को लेकर पर्दे के पीछे कुछ मतभेद जरूर थे, लेकिन इसके बावजूद फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और इसकी डिजिटल रिलीज की तैयारियां चल रही हैं।
'हनुमान अंश' ने कमाए 452.86 करोड़
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी ये फिल्म लक्ष्मीनारायण के नीम करोली बाबा बनने तक के सफर को दिखाती है। इसमें उत्तर भारत के अलग-अलग हिस्सों में जीवन और आस्था से जुड़े बड़े सवालों को टटोला गया है। फिल्म में शोभिनव सत्या मुख्य भूमिका में हैं, जबकि विहान शेडगे और चंदन के आनंद ने अहम किरदार निभाए हैं। महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'हनुमान अंश' ने दुनिया भर से 452.86 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कमाई कर ली है। किसी आध्यात्मिक बायोपिक के लिए ये वाकई एक शानदार कलेक्शन है।