वेनिस में 'नाजा' का ऐतिहासिक क्षण, 24 मिनट के स्टैंडिंग ओवेशन ने खोली युद्ध की भयावह सच्चाई

ऑस्कर विजेता इजरायली फिल्म निर्माताओं यूवल अब्राहम और रैसल जोर की नई इजरायली डॉक्यूमेंट्री 'नाजा' ने वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खूब वाहवाही बटोरी।

दर्शकों ने इसे खड़े होकर लगातार 24 मिनट तक तालियां बजाईं, जिससे यह फिल्म फेस्टिवल में चर्चा का विषय बन गई।

यह फिल्म तेल अवीव में 3 साल तक गुपचुप तरीके से फिल्माई गई थी। इसकी कहानी +972 मैगजीन, लोकल कॉल और द गार्डियन की खोजी रिपोर्टों पर आधारित है।

इस डॉक्यूमेंट्री में इजरायल के सैन्य और खुफिया विभाग के 24 व्हिसलब्लोअर के इंटरव्यू शामिल हैं, जिनकी पहचान डिजिटल रूप से छिपाई गई है।