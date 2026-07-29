'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का भारत में धमाका, एडवांस बुकिंग में टूटने जा रहे कमाई के रिकॉर्ड
टॉम हॉलैंड अभिनीत फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' अपनी रिलीज से पहले ही भारत में एडवांस टिकटों की बिक्री के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। अनुमान जताया जा रहा है कि PVR, INOX और सिनेपोलिस जैसे प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनों में इस फिल्म की 5 लाख से भी ज्यादा एडवांस टिकटें बिक जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो ये 'एवेंजर्स: इंफिनिटी वॉर' का रिकॉर्ड तोड़कर भारत में तीसरी सबसे बड़ी हॉलीवुड प्री-सेलर फिल्म बन जाएगी। एडवांस टिकट बिक्री के मामले में इससे आगे अब तक सिर्फ 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' और 'एवेंजर्स: एंडगेम' ही रही हैं।
बुकमायशो पर 13 लाख से ज्यादा टिकटें बुक
अगर सिर्फ 'बुकमायशो' के आंकड़ों पर गौर करें तो बुकिंग शुरू होने के बाद से अब तक 13 लाख से भी ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं। अगस्त 2023 के बाद से यह किसी भी फिल्म की सबसे अधिक बिक्री का रिकॉर्ड है। अकेले फिल्म के पहले दिन के लिए करीब 3.69 लाख टिकटें बिक चुकी हैं, जिससे 18 करोड़ रुपये से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। इसमें PVR सिनेमाघरों का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है, वहीं दूसरे दिन की प्री-सेल्स में भी 1.97 लाख से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं, जिससे कुल कलेक्शन में 10 करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा हुआ है।