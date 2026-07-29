'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का भारत में धमाका, एडवांस बुकिंग में टूटने जा रहे कमाई के रिकॉर्ड

अगर सिर्फ 'बुकमायशो' के आंकड़ों पर गौर करें तो बुकिंग शुरू होने के बाद से अब तक 13 लाख से भी ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं। अगस्त 2023 के बाद से यह किसी भी फिल्म की सबसे अधिक बिक्री का रिकॉर्ड है। अकेले फिल्म के पहले दिन के लिए करीब 3.69 लाख टिकटें बिक चुकी हैं, जिससे 18 करोड़ रुपये से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। इसमें PVR सिनेमाघरों का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है, वहीं दूसरे दिन की प्री-सेल्स में भी 1.97 लाख से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं, जिससे कुल कलेक्शन में 10 करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा हुआ है।