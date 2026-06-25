ऑस्कर एकेडमी में भारत की धूम, विशाल भारद्वाज सहित कई दिग्गजों को मिला न्योता

एकेडमी के सदस्य 11,319 तक पहुंच सकते हैं

अगर सभी लोग इस आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं, तो एकेडमी के सदस्यों की कुल संख्या 11,319 तक पहुंच जाएगी, जिनमें से 10,338 मतदाता होंगे।

इस आमंत्रण सूची में कास्टिंग डायरेक्टर दिलीप शंकर, संपादक दीपा भाटिया और ए. श्रीकर प्रसाद, एनिमेशन कलाकार अवनीत कौर, साथ ही प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ फराह खान और राजेश रामचन्द्रन जैसे नाम भी शामिल हैं।

एकेडमी के पदाधिकारियों ने इन सभी आमंत्रित लोगों की सराहना की है। उन्होंने वैश्विक फिल्म उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी सराहा है। भारतीय प्रतिभा के लिए यह एक शानदार पहचान है।