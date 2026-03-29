'बिग बॉस 18' से मशहूर हुए रजत दलाल ने गुपचुप लिए सात फेरे, देखिए वायरल तस्वीरें

'बिग बॉस 18' और ' द 50 ' जैसे रिएलिटी शोज से मशहूर हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने को लेकर चर्चा में हैं। रजत ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। हालांकि, शादी से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उर्वशी ढोलकिया और कृष्णा श्रॉफ समेत कई हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं देकर इस खबर पर अपनी मोहर लगा दी है।

तस्वीरें डेस्टिनेशन वेडिंग की शानदार तस्वीरें आईं सामने 'बिग बॉस 18' और 'द 50' जैसे शो में अपनी धमक दिखाने वाले फिटनेस इंफ्लुएंसर रजत दलाल आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं। रजत ने अपनी शानदार डेस्टिनेशन वेडिंग की दिल छू लेने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जिन्हें देख उनके फैंस और साथी कलाकार बेहद खुश हैं। उनकी इस नई पारी पर 'द 50' के सह-प्रतियोगी उर्वशी ढोलकिया, कृष्णा श्रॉफ, और फैसल शेख (मिस्टर फैसू) समेत कई नामी हस्तियों ने उन्हें बधाई दी है।

नई शुरुआत जीवन के एक नए पहलू की शुरुआत रजत ने एक बेहद निजी समारोह में शादी रचाई है। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में ये जोड़ा बेहद खुश नजर आ रहा है। अपनी शादी के जश्न के दौरान दोनों के चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान थी, जो उनकी खुशी को साफ बयां कर रही थी। अपनी शादी की तस्वीरों को साझा करते हुए रजत ने लिखा, 'जीवन के एक नए पहलू की शुरुआत'। इसके साथ ही उन्होंने एक 'किताब' का इमोजी भी लगाया।

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ट्विटर पोस्ट यहां देखिए तस्वीरें Bigg Boss से दिलों तक… अब शादी तक



Rajat Dalal ने गंगा किनारे रचाई शादी



Rajat Dalal ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि

जीवन के एक नए सफर की शुरुआत



और फैंस बोले

भाई अब लाइफ सेट



रियल लाइफ का ये नया चैप्टर

फैंस को और भी करीब ले आया!



फेम फैंस और अब फैमिली

ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई… pic.twitter.com/GNK4rxjR8a — पूजा (@poojaofficial5) March 29, 2026

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