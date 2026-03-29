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'बिग बॉस 18' से मशहूर हुए रजत दलाल ने गुपचुप लिए सात फेरे, देखिए वायरल तस्वीरें
रजत दलाल ने रचाई शादी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rajat_9629)

'बिग बॉस 18' से मशहूर हुए रजत दलाल ने गुपचुप लिए सात फेरे, देखिए वायरल तस्वीरें

लेखन नेहा शर्मा
Mar 29, 2026
03:45 pm
क्या है खबर?

'बिग बॉस 18' और 'द 50' जैसे रिएलिटी शोज से मशहूर हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने को लेकर चर्चा में हैं। रजत ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। हालांकि, शादी से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उर्वशी ढोलकिया और कृष्णा श्रॉफ समेत कई हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं देकर इस खबर पर अपनी मोहर लगा दी है।

तस्वीरें

डेस्टिनेशन वेडिंग की शानदार तस्वीरें आईं सामने

'बिग बॉस 18' और 'द 50' जैसे शो में अपनी धमक दिखाने वाले फिटनेस इंफ्लुएंसर रजत दलाल आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं। रजत ने अपनी शानदार डेस्टिनेशन वेडिंग की दिल छू लेने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जिन्हें देख उनके फैंस और साथी कलाकार बेहद खुश हैं। उनकी इस नई पारी पर 'द 50' के सह-प्रतियोगी उर्वशी ढोलकिया, कृष्णा श्रॉफ, और फैसल शेख (मिस्टर फैसू) समेत कई नामी हस्तियों ने उन्हें बधाई दी है।

नई शुरुआत

जीवन के एक नए पहलू की शुरुआत

रजत ने एक बेहद निजी समारोह में शादी रचाई है। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में ये जोड़ा बेहद खुश नजर आ रहा है। अपनी शादी के जश्न के दौरान दोनों के चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान थी, जो उनकी खुशी को साफ बयां कर रही थी। अपनी शादी की तस्वीरों को साझा करते हुए रजत ने लिखा, 'जीवन के एक नए पहलू की शुरुआत'। इसके साथ ही उन्होंने एक 'किताब' का इमोजी भी लगाया।

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ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तस्वीरें

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वर्कफ्रंट

फिटनेस के लिए सलमान से तारीफ पा चुके रजत

रजत ने अपनी पत्नी के नाम का खुलासा अभी तक नहीं किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में रजत ने खुलासा किया था कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड को 'पत्नी' बनाने वाले हैं। काम के माेर्चे पर बात करें तो अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर रजत को खुद सलमान खान ने उनकी फिटनेस के लिए सराहा था। 'बिग बॉस' के बाद उन्हें रिएलिटी शो 'द 50' में देखा गया था।

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