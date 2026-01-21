'द 50' शो का प्रोमो जारी

'बिग बॉस' से ज्यादा आलीशान है 'द 50' का महल, क्या होंगे शो के नियम?

लेखन ज्योति सिंह 03:45 pm Jan 21, 202603:45 pm

क्या है खबर?

जियोहॉटस्टार का नया रियलिटी शो 'द 50' काफी समय से चर्चा में है, जिसका ऐलान 2025 में हो गया था। शो में हिस्सा लेने वाले कई सितारों का खुलासा हुआ है जिनमें उर्वशी ढोलकिया, फैसल शेख, दुष्यंत कुकरेजा, मोनालिसा और करण पटेल जैसे तमाम नाम शामिल हैं। अब निर्माताओं ने 'द 50' के महल का प्रामो जारी किया है जो 'बिग बॉस' के घर से ज्यादा आलीशान है। साथ में शो के नियमों का खुलासा भी किया गया है।