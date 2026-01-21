LOADING...
'बिग बॉस' से ज्यादा आलीशान है 'द 50' का महल, क्या होंगे शो के नियम?
लेखन ज्योति सिंह
Jan 21, 2026
03:45 pm
जियोहॉटस्टार का नया रियलिटी शो 'द 50' काफी समय से चर्चा में है, जिसका ऐलान 2025 में हो गया था। शो में हिस्सा लेने वाले कई सितारों का खुलासा हुआ है जिनमें उर्वशी ढोलकिया, फैसल शेख, दुष्यंत कुकरेजा, मोनालिसा और करण पटेल जैसे तमाम नाम शामिल हैं। अब निर्माताओं ने 'द 50' के महल का प्रामो जारी किया है जो 'बिग बॉस' के घर से ज्यादा आलीशान है। साथ में शो के नियमों का खुलासा भी किया गया है।

'द 50' के प्रोमो में कहा गया है, "यहां बस एक नियम होगा कि यहां कोई नियम नहीं होंगे।" प्रोमो में घर को शेर की तस्वीरों से सजा हुआ दिखाया गया है जहां सिर्फ उन्हीं की हुकूमत चलेगी। शो का हिस्सा 50 प्रतियोगी बनेंगे जिन्हें पावर, रहस्यों और दिमागी खेलों का सामना करना होगा। बिग बॉस की तरह, यहां शेर हर प्रतियोगी पर नजर रखेगा। 1 फरवरी से शुरू हो रहे इस शो की मेजबानी फराह खान कर सकती हैं।

