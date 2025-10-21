रश्मिका मंदाना की इन फिल्मों की रिलीज का बेसब्री से इंतजार, 2 तो ब्लॉकबस्टर का सीक्वल

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना अपने अभिनय से हमेशा ही दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। उनकी ताजा रिलीज फिल्म 'थामा' को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। जाहिर है कि रश्मिका और आयुष्मान खुराना स्टारर इस फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज हम आपको अभिनेत्री की अन्य आगामी फिल्मों के बारे में बताएंगे जो अगले साल 2026 में आपका मनोरंजन करने के लिए आएंगी। इस सूची में रश्मिका की 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सीक्वल भी शामिल है।

#1 & #2 'द गर्लफ्रेंड' और 'मायसा' रश्मिका की आगामी तेलुगु फिल्म 'द गर्लफ्रेंड काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। इसमें अभिनेत्री संग धीक्षित शेट्टी मुख्य किरदार में हैं। फिल्म का निर्देशन राहुल रवींद्रन ने किया है। ये फिल्म अगले महीने 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। अभिनेत्री की दूसरी फिल्म 'मायसा' है, जिसे रवींद्र पुल्ले ने निर्देशित किया है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें से रश्मिका का खूंखार लुक सामने आ चुका है। फिल्म 2026 में रिलीज होगी।

#3 & #4 'AA22xA6' और 'रेनबो' अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'AA22xA6' को लेकर काफी चर्चा है। एटली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रश्मिका मंदाना हैं। उनके अलावा दीपिका पादुकोण, जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी फिल्म का हिस्सा हैं। ये फिल्म 2027 तक रिलीज हो सकती है। इसके अलावा रश्मिका की फिल्म 'रेनबो' भी सूची में शामिल है। ये एक रोमांटिक-फैंटेसी फिल्म है, जिसमें उनके साथ देव मोहन मुख्य किरदार में दिखेंगे। ये फिल्म अगले साल 2026 तक रिलीज हो सकती है।